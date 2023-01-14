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Киян попередили про негоду і закликали бути уважнішими на дорогах

Фото: у КМДА попередили про негоду і закликали бути уважнішими на дорогах (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Видимість на київських дорогах значно погіршиться у зв’язку з густим туманом, котрий накрив місто ввечері 14 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Водіїв та пішоходів попросили бути уважніше під час руху столичними вулицями. Це пов’язано з тим, що за прогнозом синоптиків місто накриє густий туман.

Негода протримається у місті ввечері суботи, 14 січня, та днем неділі, 15 січня.

"За прогнозами синоптиків сьогодні до кінця доби і весь день завтра видимість сягатиме 200-500 метрів", - сказано в повідомленні.

В КМДА нагадали водіям, що під час туману необхідно знизити швидкість авто та разом із ближнім світлом увімкнути протитуманні фари. Рекомендується уникати різних маневрів на дорогах та тримати дистанцію з іншими автомобілями.

Пішоходів просять бути уважними та одягати світловідбивні елементи. Це допоможе водіям краще бачити їх.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні в найближчі п'ять діб (13-18 січня), прогнозується поступове потепління, морози вже почнуть відступати з понеділка.

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