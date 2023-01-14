Киевлян предупредили о непогоде и призвали быть внимательнее на дорогах

Водителей и пешеходов попросили быть повнимательнее во время движения по столичным улицам. Это связано с тем, что, по прогнозу синоптиков, город накроет густой туман.

Ненастье продержится в городе вечером субботы, 14 января, и днем воскресенья, 15 января.

"По прогнозам синоптиков сегодня до конца суток и весь день завтра видимость будет достигать 200-500 метров", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили водителям, что в тумане необходимо снизить скорость авто и вместе с ближним светом включить противотуманные фары. Рекомендуется избегать маневров на дорогах и держать дистанцию с другими автомобилями.

Пешеходов просят быть внимательными и одевать световозвращающие элементы. Это поможет водителям лучше видеть их.