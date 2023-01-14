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Киевлян предупредили о непогоде и призвали быть внимательнее на дорогах

Фото: в КГГА предупредили о непогоде и призвали быть внимательнее на дорогах (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Видимость на киевских дорогах значительно ухудшится в связи с густым туманом, накрывшим город вечером 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Водителей и пешеходов попросили быть повнимательнее во время движения по столичным улицам. Это связано с тем, что, по прогнозу синоптиков, город накроет густой туман.

Ненастье продержится в городе вечером субботы, 14 января, и днем воскресенья, 15 января.

"По прогнозам синоптиков сегодня до конца суток и весь день завтра видимость будет достигать 200-500 метров", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили водителям, что в тумане необходимо снизить скорость авто и вместе с ближним светом включить противотуманные фары. Рекомендуется избегать маневров на дорогах и держать дистанцию с другими автомобилями.

Пешеходов просят быть внимательными и одевать световозвращающие элементы. Это поможет водителям лучше видеть их.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине в ближайшие пять суток (13-18 января) прогнозируется постепенное потепление, морозы уже начнут отступать с понедельника.

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