У КМДА наполягають на неупередженому розгляді справи про затоплення метро

"Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА в межах досудового розслідування щодо зупинки частини "синьої" гілки метро у грудні 2023 року. Це є процесуальною дією, яка не передбачає винесення будь-яких попередніх висновків щодо вини особи. Висновки офіційної інженерно-технічної експертизи, переданої правоохоронним органам, підтвердили: аварійна ситуація сталася через проєктні помилки та недоліки будівництва тунелю, які призвели до проникнення ґрунтових вод", - йдеться в заяві.

Як зазначають в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, одразу після виявлення загрози співробітники столичного метрополітену та департаменту діяли максимально оперативно – зупинили рух поїздів та організували дублюючі наземні маршрути. Крім того, аварійно-відновлювальні роботи тривали цілодобово для якнайшвидшого повернення до звичайного режиму роботи цієї ділянки підземки.

"Завдяки цим заходам вдалося уникнути жертв і запобігти масштабнішим пошкодженням. Посадовець надає всю необхідну інформацію слідчим, відкритий до співпраці та наполягає на об’єктивному й неупередженому розгляді справи. Без маніпуляцій у медіа й спроб дезорганізувати роботу департаменту", - зазначається в заяві департаменту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Київська міська прокуратура повідомила заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА про підозру у службовій недбалості, що призвела до зупинки частини "синьої" гілки столичного метро.

Як відомо, перша аварія на ділянці метро Либідська" - "Теремки" у Києві сталася у 2010 році під час будівництва. Зокрема, відбулося обвалення підпірної стіни та падіння козлового крану в котлован.