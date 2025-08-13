RU

Общество Образование Деньги Изменения

В КГГА настаивают на беспристрастном рассмотрении дела о затоплении метро

Фото: в КГГА настаивают на беспристрастном рассмотрении дела о затоплении метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Остановка и закрытие нескольких станций "синей" ветки метро в декабре 2023 года произошла из-за проектных ошибок и недостатков строительства тоннеля в 2010 году. Однако, несмотря на это, Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении нынешнему заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление департамента.

"Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в рамках досудебного расследования относительно остановки части "синей" ветки метро в декабре 2023 года. Это является процессуальным действием, которое не предусматривает вынесения каких-либо предварительных выводов относительно вины лица. Выводы официальной инженерно-технической экспертизы, переданной правоохранительным органам, подтвердили: аварийная ситуация произошла из-за проектных ошибок и недостатков строительства тоннеля, которые привели к проникновению грунтовых вод", - говорится в заявлении.

Как отмечают в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, сразу после обнаружения угрозы сотрудники столичного метрополитена и департамента действовали максимально оперативно - остановили движение поездов и организовали дублирующие наземные маршруты. Кроме того, аварийно-восстановительные работы продолжались круглосуточно для скорейшего возвращения к обычному режиму работы этого участка подземки.

"Благодаря этим мерам удалось избежать жертв и предотвратить более масштабные повреждения. Чиновник предоставляет всю необходимую информацию следователям, открыт к сотрудничеству и настаивает на объективном и беспристрастном рассмотрении дела. Без манипуляций в медиа и попыток дезорганизовать работу департамента", - отмечается в заявлении департамента.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Киевская городская прокуратура сообщила заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА о подозрении в служебной халатности, которая привела к остановке части "синей" ветки столичного метро.

Как известно, первая авария на участке метро "Лыбедская" - "Теремки" в Киеве произошла в 2010 году во время строительства. В частности, произошло обрушение подпорной стены и падение козлового крана в котлован.

 

