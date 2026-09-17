У КМДА категорично проти відкриття "червоної" лінії метро в тривогу

Ризики для пасажирів на "червоній" лінії

За словами Пантелеєва, на "червоній" гілці потяги рухаються відкритою ділянкою протягом кількох станцій. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між ними, пасажири опиняться у пастці через контактне обладнання під високою напругою.

"Евакуювати пасажирів звідти дуже важко, а така ситуація може бути, це не якісь виключення, вона може траплятися кожного дня", - підкреслив заступник голови КМДА.

Чому працює "зелена" гілка

На відміну від "червоної", відкрита ділянка між станціями на "зеленій" лінії значно коротша. Поїзд встигає її проїхати та не зупиняється просто неба.

З 10 вересня "зелена" гілка працює під час жовтого рівня загрози ("Дронова небезпека"). Якщо ж рівень загрози підвищується до червоного, поїзди проїжджають відкриту ділянку без зупинок і продовжують рух під землею.

"Оця ділянка на "зеленій" гілці невеличка, тому потяг її проїжджає і не зупиняється", - розповів Пантелеєв.

Альтернативний транспорт

Для сполучення між правим та лівим берегами Києва під час тривог запустили додаткові автобусні та тролейбусні маршрути.

Міська влада моніторить пасажиропотік і за потреби готова збільшувати кількість рухомого складу.

У КМДА зазначають, що ситуація з переїздом між берегами Дніпра поступово стабілізувалася після перших днів роботи за новими правилами.