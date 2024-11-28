Ключовий елемент до С-400: ATACMS знищив російську РЛС "Надгробок"

Як пише видання, 64Н6 швидше за все було знищено за допомогою ракет ATACMS, наданих США Україні. Їх використання і знищення радара стало серйозним ударом по боєздатності російської протиповітряної оборони.

Адже втрата такого елемента, як РЛС "Надгробок" зменшує шанси Росії на виявлення і знищення повітряних загроз на значних відстанях.

Що відомо про радар 64Н6

Радар 64Н6 "Надгробок" є важливим компонентом російської зенітно-ракетної системи С-300ПМ та С-400. Це потужна тривимірна радіолокаційна станція кругового огляду, яка виконує функцію раннього виявлення цілей, визначення їх координат та передачі даних на командний пункт.

64Н6 призначений для виявлення повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет, у широкому діапазоні висот та швидкостей. Він може працювати як з традиційними, так і зі складними цілями, включаючи малопомітні об'єкти.

Основні технічні параметри:

дальність виявлення : до 300-400 км (залежно від висоти цілі);

: до 300-400 км (залежно від висоти цілі); діапазон роботи : С-діапазон (діапазон сантиметрових хвиль);

: С-діапазон (діапазон сантиметрових хвиль); кількість одночасно супроводжуваних цілей : до 200;

: до 200; робоча висота: від декількох метрів до 40-50 км.

Радар оснащений фазованою антенною решіткою, яка забезпечує швидке сканування простору. Він може працювати в автоматичному режимі, передаючи інформацію про цілі на командний пункт ЗРК.

Значення "Надгробка" для ППО

"Надгробок" є "очима" систем С-300 та С-400, забезпечуючи виявлення цілей на великій відстані ще до того, як їх зможуть уразити ракети комплексу. Це робить його пріоритетною ціллю для атак противника, оскільки знищення радара значно послаблює ефективність усього комплексу.

Однак радар 64Н6 є вразливим до високоточних ударів, зокрема ракет ATACMS. Такі атаки спрямовані на руйнування ключових елементів ППО, позбавляючи комплекси здатності вчасно виявляти й атакувати цілі.