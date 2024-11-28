Ключевой элемент к С-400: ATACMS уничтожил российскую РЛС "Надгробие"

Как пишет издание, 64Н6, скорее всего, было уничтожено с помощью ракет ATACMS, предоставленных США Украине. Их использование и уничтожение радара явилось серьезным ударом по боеспособности российской противовоздушной обороны.

Ведь потеря такого элемента, как РЛС "Надгробие" уменьшает шансы России на выявление и уничтожение воздушных угроз на значительных расстояниях.

Что известно о радаре 64Н6

Радар 64Н6 "Надгробие" является важным компонентом российской зенитно-ракетной системы С-300ПМ и С-400. Это мощная трехмерная радиолокационная станция кругового обзора, выполняющая функцию раннего обнаружения целей, определение их координат и передачи данных в командный пункт.

64Н6 предназначен для обнаружения воздушных целей, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты, в широком диапазоне высот и скоростей. Он может работать как с традиционными, так и со сложными целями, включая малозаметные объекты.

Основные технические параметры :

дальность обнаружения : до 300-400 км (в зависимости от высоты цели);

: до 300-400 км (в зависимости от высоты цели); диапазон работы : С-диапазон (диапазон сантиметровых волн);

: С-диапазон (диапазон сантиметровых волн); количество одновременно сопровождаемых целей : до 200;

: до 200; Рабочая высота : от нескольких метров до 40-50 км.

Радар оснащен фазированной антенной решеткой, обеспечивающей быстрое сканирование пространства. Он может работать в автоматическом режиме, передавая информацию о целях в командный пункт ЗРК.

Значение "Надгробие" для ПВО

"Надгробие" представляет собой "глаз" систем С-300 и С-400, обеспечивая обнаружение целей на большом расстоянии еще до того, как их смогут поразить ракеты комплекса. Это делает его приоритетной целью атак противника, поскольку уничтожение радара значительно ослабляет эффективность всего комплекса.

Однако радар 64Н6 уязвим к высокоточным ударам, в частности ракетам ATACMS. Такие атаки направлены на разрушение ключевых элементов ПВО, лишая комплексы способности своевременно выявлять и атаковать цели.