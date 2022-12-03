Ключова точка війни: військові розповіли, яка ситуація в районі Бахмута

"На сьогодні Бахмутський напрямок є найкривавішим, найжорстокішим і найважчим напрямком в російсько-українській війні. І, напевно, ключова точка вирішення цієї війни. Ворог там щодоби йде на штурми в районі різних міст: Бахмута, Соледара, Кліщіївки та інших населених пунктів", - каже Череватий.

Він також розповів, що окупанти продовжують вести масовані обстріли, лише за минулу добу зафіксовано 261 ворожий обстріл з різних систем артилерії.

"На фоні цього всього противник зазнає дуже великих втрат, щодоби саме на Бахмутському напрямку, напевно, найвища концентрація втрат ворога, лише за цю добу РФ втратила 81 людину вбитими та 68 пораненими. Це середня амплітуда їх втрат на цьому напрямку", - зазначив Череватий.

За його словами, загалом на східному фронті ворог зазнає найбільших втрат, а з огляду на те, що стратегічно у противника не вийшло досягти так званих "цілей", він зараз намагається за будь-що хочуть пройти одну з ключових точок.

Тож ворог б'ється за Бахмут, аби на політичному рівні показати "звільнення Донбасу" і "для чого гинули солдати РФ".

"Тому Бахмут - це одна з ключових точок, яку вони хотіли б пройти. Навіть іноземні експерти схиляються до цієї думки. Ми ж постійно у важких умовах завдаємо ударів по ворогу назустріч їх штурмових діях, знищуючи масово особовий склад і техніку. І якщо говорити загалом, то ворог вимотується в цих боях", - підсумував Череватий.

Нагадаємо, як раніше заявили в Офісі президента, росіяни намагаються виконати політичну мету та кинули велику кількість сил для того, аби захопити Донецьку область, але в реальності вони не зможуть окупувати ні Бахмут, ні Авдіївку.

Додамо, за словами військових, Бахмут для Росії перетворився в "ідею-фікс", а не взяти його означає програти свою державу. Тому російські пропагандисти активно розповідають про мінімальні успіхи на Бахмутському напрямку.