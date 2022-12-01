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Череватий про просування росіян під Бахмутом: пропагандисти хочуть довести мікроуспіхи

Новость на русском →
Бахмут, Четвер 01 грудня 2022 13:29
Череватий про просування росіян під Бахмутом: пропагандисти хочуть довести мікроуспіхи Фото: у ЗСУ назвали просування росіян під Бахмутом мікроуспіхами (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Бахмута (Донецька область) для Росії став важливою ціллю, тому пропагандисти розповідають про просування на цій ділянці фронту. Насправді ж для армії РФ - це мікроуспіхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Якщо ми глянемо на ситуацію під Бахмутом, то зрозуміємо про яку сміхотворну для найбільшої країни світу територію йдеться. Чому їхні інформаційно-психологічні операції постійно поширюються на те, щоб максимально розказати про взяття частини населеного пункту, декілька вулиць, якоїсь висоти", - сказав він.

За словами Череватого, Бахмут для Росії перетворився в "ідею-фікс", а не взяти його означає програти свою державу. Тому російські пропагандисти активно розповідають про мінімальні успіхи на Бахмутському напрямку.

"Вся пропагандистська машина працює на те, щоб доказати якісь мікроуспіхи. Але впродовж чотирьох місяців після нашого планового відступу з Лисичанська та Сєверодонецька вони нічого не можуть зробити", - додав Череватий.

Нагадаємо, у ЗСУ заявили, що українські війська готові протистояти атакам ворога під Бахмутом, тому окупанти не зможуть просунутися далі.

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