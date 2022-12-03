Ключевая точка войны: военные рассказали, какая ситуация в районе Бахмута

"На сегодняшний день Бахмутское направление является самым кровавым, жесточайшим и тяжелым направлением в российско-украинской войне. И, наверное, ключевая точка решения этой войны. Враг там ежесуточно идет на штурмы в районе разных городов: Бахмута, Соледара, Клищиевки и других населенных пунктов", - говорит Череватый.

Он также рассказал, что оккупанты продолжают вести массированные обстрелы, только за минувшие сутки зафиксирован 261 вражеский обстрел из разных систем артиллерии.

"На фоне этого всего противник терпит очень большие потери, ежесуточно именно на Бахмутском направлении, наверное, самая высокая концентрация потерь врага, только за эти сутки РФ потеряла 81 человека убитыми и 68 ранеными. Это средняя амплитуда их потерь на этом направлении", - отметил Череватый.

По его словам, в целом на восточном фронте враг несет наибольшие потери, а учитывая, что стратегически у противника не получилось достичь так называемых "целей", он сейчас пытается во что бы то ни стало хотят пройти одну из ключевых точек.

Так, враг сражается за Бахмут, чтобы на политическом уровне показать "освобождение Донбасса" и "зачем погибали солдаты РФ".

"Поэтому Бахмут - это одна из ключевых точек, которую они хотели бы пройти. Даже иностранные эксперты склоняются к этому мнению. Мы же постоянно в тяжелых условиях наносим удары по врагу навстречу их штурмовым действиям, уничтожая массово личный состав и технику. И если говорить в целом, то враг изматывается в этих боях", - подытожил Череватый.

Напомним, как ранее заявили в Офисе президента, россияне пытаются выполнить политические цели и бросили большое количество сил для того, чтобы захватить Донецкую область, но в реальности они не смогут оккупировать ни Бахмут, ни Авдеевку.

Добавим, по словам военных, Бахмут для России превратился в "идею-фикс", а не взять его означает проиграть свое государство. Поэтому российские пропагандисты активно рассказывают о минимальных успехах на Бахмутском направлении.