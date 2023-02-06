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Ключова боротьба за ініціативу. Росія йде у ва-банк у війні, - Подоляк

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі відбувається ключовий етап під час якого Україна та Росію борються за ініціативу. Кремль йде у ва-банк.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Саме сьогодні відбувається ключовий етап, коли йде боротьба за ініціативу, хто буде володіти цією ініціативою. Зрозуміло, що Росія йде в ва-банк. Звідси і мобілізація, і додаткові ресурси з Білорусі, Ірану чи Північної Кореї", - заявив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, водночас Україна та її союзник, розуміють, що ЗСУ потребують більше певних видів озброєння. Йдеться про снаряди, ракети й інше.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за слова Подоляка, ворог намагатиметься відволікати українських військових шляхом наступу з різних напрямків.

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