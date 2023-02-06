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Ключевая борьба за инициативу. Россия идет в ва-банк в войне, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас происходит ключевой этап во время которого Украина и Россия борются за инициативу. Кремль идет в ва-банк.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Именно сегодня происходит ключевой этап, когда идет борьба за инициативу, кто будет владеть этой инициативой. Понятно, что Россия идет в ва-банк. Отсюда и мобилизация, и дополнительные ресурсы из Беларуси, Ирана или Северной Кореи", - заявил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, в то же время Украина и ее союзник, понимают, что ВСУ нуждаются в большем количестве определенных видов вооружения. Речь идет о снарядах, ракетах и другом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Подоляка, враг будет пытаться отвлекать украинских военных путем наступления на разных направлениях.

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