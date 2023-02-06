Ключевая борьба за инициативу. Россия идет в ва-банк в войне, - Подоляк

Сейчас происходит ключевой этап во время которого Украина и Россия борются за инициативу. Кремль идет в ва-банк.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Именно сегодня происходит ключевой этап, когда идет борьба за инициативу, кто будет владеть этой инициативой. Понятно, что Россия идет в ва-банк. Отсюда и мобилизация, и дополнительные ресурсы из Беларуси, Ирана или Северной Кореи", - заявил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, в то же время Украина и ее союзник, понимают, что ВСУ нуждаются в большем количестве определенных видов вооружения. Речь идет о снарядах, ракетах и другом.