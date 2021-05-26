На ключовому маршруті поставок нафти знайшли військову базу, - AP
Військову базу виявили на острові Маюн в Баб-ель-Мандебській протоці. База, що будується біля узбережжя Ємену, знаходиться на ключовому маршруті поставок енергоносіїв і комерційних вантажів.
Про це повідомляє Associated Press.
Як підкреслює автор матеріалу, злітно-посадкова смуга на острові Маюн дозволяє легко наносити авіаудари по материковому Ємену, а також проводити будь-які операції в Червоному морі, Аденській затоці і прилеглій Східній Африці.
"Схоже, що це довгострокова стратегічна мета - встановити відносно постійну присутність. Можливо, мова йде не тільки про війну в Ємені, і ситуацію з судноплавством слід розглядати як ключову", - заявив у бесіді з агентством військовий експерт Джеремі Бінні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Малі. Також вводяться санкції проти Ємену.
Зазначимо, минулого року аеропорт міста Аден піддався обстрілу під час прибуття літака з новосформованим урядом Ємену. Міністри в результаті атаки не постраждали.
Після цього МЗС України засудило напад на аеропорт у Ємені.