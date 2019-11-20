Ключового свідка у справі імпічменту Трампа можуть заховати на військовій базі

Фото: Олександр Віндман (facebook com judy rinkley)

Віндман заявив, що йому і його родині загрожує небезпека

Армія США вживе заходів для захисту підполковника Олександра Віндмана і його сім'ї в разі необхідності, можливо, перемістивши їх на військову базу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що ключовий свідок Віндман в ході розслідування імпічменту під керівництвом демократів проти президента Дональда Трампа висловив стурбованість з приводу його безпеки.

"Представник США, який говорив на умовах анонімності, сказав, що армія проводить оцінку безпеки, так як Віндман висловив стурбованість з приводу безпеки його сім'ї. Чиновник додав, що Віндман і його сім'я можуть бути переміщені на базу, якщо загроза для нього зросте", - йдеться в повідомленні.

Чиновник також додав, що армія візьме аналогічні запобіжні заходи, якщо хто-небудь з військовослужбовців звернеться з такими проблемами.

Нагадаємо, 19 листопада в Палаті представників Конгресу США проходили публічні слухання чотирьох ключових свідків по справі про імпічмент президента Дональда Трампа. У Конгресі дали свідчення Олександр Віндман, Дженніфер Вільямс, Курт Волкер і Том Моррісон.

Раніше на слуханнях у Конгресі Віндман заявляв, що був стурбований телефонною розмовою між Трампом і Зеленським.