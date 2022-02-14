Ключевая роль в деэскалации: Германия призвала обеспечить работу ОБСЕ на Донбассе

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на фоне сообщений об отзыве рядом стран наблюдателей из состава миссии ОБСЕ на востоке Украины заявила о необходимости обеспечить работу миссии. Она играет ключевую роль в деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Бербок.

Бербок отметила, что миссия должна беспрепятственно выполнять работу.

"Сейчас, как никогда, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ играет ключевую роль в усилиях по деэскалации и является глазами и ушами международного сообщества. Мы должны обеспечить, чтобы он мог беспрепятственно выполнять весь свой мандат", - заявила Бербок.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге рассказал о дальнейшем формате работы миссии всемирной организации в Украине.

Журналисты спросили Дюжаррика, имеются ли данные, свидетельствующие о том, что США выводят своих сотрудников из миссии ООН на Украине по аналогии с ситуацией с представительством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Он подчеркнул, что изменений в присутствии ООН в Украине нет.