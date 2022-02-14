Ключова роль у деескалації: Німеччина закликала забезпечити роботу ОБСЄ на Донбасі

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок на тлі повідомлень про відкликання низкою країн спостерігачів зі складу місії ОБСЄ на сході України заявила про необхідність забезпечити роботу місії. Вона відіграє ключову роль у деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Бербок.

Бербок зазначила, що місія має безперешкодно виконувати роботу.

"Зараз, як ніколи, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відіграє ключову роль в зусиллях з деескалації і є очима і вухами міжнародної спільноти. Ми маємо забезпечити, щоб він міг безперешкодно виконувати весь свій мандат", - заявила Бербок.

Офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу розповів про подальший формат роботи місії Всесвітньої організації в Україні.

Журналісти запитали Дюжарріка, чи є дані, що свідчать про те, що США виводять своїх співробітників з місії ООН в Україні за аналогією з ситуацією з представництвом Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Він підкреслив, що змін у присутності ООН в Україні немає.