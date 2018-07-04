Клых находится в психбольнице Магнитогорска, - правозащитник

Правозащитница сообщила, что украинец чувствует себя лучше

Заключенный в России украинец Станислав Клых находится в психбольнице Магнитогорска (РФ). Об этом написала российская правозащитница Татьяна Щур в Facebook.

Она сообщила, что Клыха обнаружила ее коллега из Уральской правозащитной группы.

"Станислав Клых нашелся в Магнитогорске в Областной психиатрической тюремной больнице. Его обнаружила там Екатерина Бурьян, адвокат Уральской правозащитной группы после того, как екатеринбургский адвокат Станислава Роман Качанов сообщил, что его подзащитного обещали отправить туда сразу после того, как Роман был у него 26 июня", - написала Щур.

По информации правозащитницы, Клых чувствует себя лучше и сообщил, что разрешения на госпитализацию не давал, что противоречит словам тюремщиков.

Она добавила, что "26 июля его сознание было спутано, речь "плыла", образы зашкаливали", а уральская правозащитница нашла его "более спокойным и разумным".

При этом у нее сложилось впечатление, что он находится под воздействием успокоительных препаратов.

Напомним, в конце июня осужденного в России украинца Станислава Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу. Позже появилась информация, что он может находиться в психбольнице Магнитогорска.