Украина подаст в ЕСПЧ комплексный иск по узникам Кремля, - Минюст

Комплексный межгосударственный иск по узникам Кремля Украина подаст в ЕСПЧ на следующей неделе

Украина готовиться подать комплексный межгосударственный иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по украинским политзаключенным, незаконно удерживаемых Россией. Об этом сказал заместитель главы Министерства юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов в эфире "5 канала".

По словам Петухова, иск передадут в ЕСПЧ на следующей неделе. Такой иск, как считает замглавы Минюста, поможет привлечь к проблеме узников Кремля внимание международной общественности.

"Это определенная категория лиц, которых Россия намеренно преследует за их поддержку территориальной целостности Украины, их проукраинскую позицию, похищая в Крыму или на территории России", - сказал Петухов.

Он также рассказал о еще одном иске Украины, поданном в ЕСПЧ. Речь идет о референдуме и захвате Крыма, который касался комплексного нарушения прав человека в Крыму.

"Мы ожидаем, что в конце этого года или в начале следующего года начнется рассмотрение этого дела в Страсбурге", - отметил Петухов.

Напомним, 25 июля 2018 года Европейский суд по правам человека призвал незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние.