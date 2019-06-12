Усі клуби УПЛ підтримали участь "Олімпіка" у чемпіонаті

Фото: футболісти "Олімпіка" (olimpik.com.ua)

Остаточне рішення буде прийнято на засіданні виконкому УАФ

Представники всіх 12 клубів української Прем'єр-ліги (УПЛ) підтримали участь "Олімпіка" в розіграші чемпіонату України сезону 2019/20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter донецького клубу.

Голосування відбулося на Загальних зборах учасників УПЛ 12 червня 2019 року, які проходили в Будинку футболу.

Зазначається, що остаточне рішення щодо отримання "Олімпіком" атестата на наступний сезон буде прийнято завтра на засіданні виконкому Української асоціації футболу.

Общим собранием УПЛ вынесли решение по ФК Олимпик. Все 12 клубов поддержали участие главной команды ФК Олимпик в соревнованиях УПЛ. Завтра состоится исполком УАФ, и там примут окончательное решение по участию главной команды в УПЛ. Мы уже ближе на шаг к победе!

Ждём... pic.twitter.com/ueRtcnWGcx — FC Olympic (@fcolympic_don) June 12, 2019

Нагадаємо, УАФ відмовила "Олімпіку" у видачі атестата на сезон Прем'єр-ліги 2019/20. Раніше дві молодіжні команди "Олімпіка" U-21 і U-19 були дискваліфіковані через участь в договірних матчах. Згідно з регламентом, для участі команди в УПЛ клуб повинен також брати участь і в молодіжних змаганнях.