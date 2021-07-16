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Клубы УПЛ обязали нанести на форму слоганы "Слава Украине" и "Героям слава"

Автор: РБК-Украина

Футбольные клубы Украинской премьер-лиги на следующий сезон должны нанести на игровую форму слоганы "Слава Украине" и "Героям слава". Слоганы будут размещаться на большой эмблеме Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на регламент УПЛ на сезон 2021/2022 годов.

Сообщается, что большую эмблему УАФ нужно разместить на футболке спереди между лого клуба и лого производителя экипировки на уровне середины плеча. Требование распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка.

Напомним, эмблема УАФ была утверждена после того, как слоганам "Слава Украине" и "Героям слава" присвоили футбольный статус. Это случилось накануне Евро-2020, когда УЕФА обязал убрать с формы национальной сборной надпись "Героям слава".

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