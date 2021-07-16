Клуби УПЛ зобов'язали нанести на форму слогани "Слава Україні" і "Героям слава"

Футбольні клуби Української прем'єр-ліги на наступний сезон повинні нанести на ігрову форму слогани "Слава Україні" і "Героям слава". Слогани розміщуватимуться на великій емблемі Української асоціації футболу (УАФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на регламент УПЛ на сезон 2021/2022 років.
Повідомляється, що велику емблему УАФ потрібно розмістити на футболці спереду між лого клубу і лого виробника екіпіровки на рівні середини плеча. Вимога поширюється на матчі УПЛ, Кубка України та Суперкубка.
Нагадаємо, емблема УАФ була затверджена після того, як слоганам "Слава Україні" і "Героям слава" присвоїли футбольний статус. Це сталося напередодні Євро-2020, коли УЄФА зобов'язав прибрати з форми національної збірної напис "Героям слава".