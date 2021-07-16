ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Клубы УПЛ обязали нанести на форму слоганы "Слава Украине" и "Героям слава"

Новина українською →
Киев, Пятница 16 июля 2021 17:05
Клубы УПЛ обязали нанести на форму слоганы "Слава Украине" и "Героям слава" Фото: на формах украинских команд появятся патриотические слоганы (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Футбольные клубы Украинской премьер-лиги на следующий сезон должны нанести на игровую форму слоганы "Слава Украине" и "Героям слава". Слоганы будут размещаться на большой эмблеме Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на регламент УПЛ на сезон 2021/2022 годов.

Сообщается, что большую эмблему УАФ нужно разместить на футболке спереди между лого клуба и лого производителя экипировки на уровне середины плеча. Требование распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка.

Напомним, эмблема УАФ была утверждена после того, как слоганам "Слава Украине" и "Героям слава" присвоили футбольный статус. Это случилось накануне Евро-2020, когда УЕФА обязал убрать с формы национальной сборной надпись "Героям слава".

Читайте РБК-Украина в Google News
форма УПЛ Футбол
NEWS
Зеленский вывел Авакова из состава СНБО: его сменил Монастырский
Зеленский вывел Авакова из состава СНБО: его сменил Монастырский
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания