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Клуби УПЛ зобов'язали нанести на форму слогани "Слава Україні" і "Героям слава"

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 17:05
Клуби УПЛ зобов'язали нанести на форму слогани "Слава Україні" і "Героям слава" Фото: на формах українських команд з'являться патріотичні слогани (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Футбольні клуби Української прем'єр-ліги на наступний сезон повинні нанести на ігрову форму слогани "Слава Україні" і "Героям слава". Слогани розміщуватимуться на великій емблемі Української асоціації футболу (УАФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на регламент УПЛ на сезон 2021/2022 років.

Повідомляється, що велику емблему УАФ потрібно розмістити на футболці спереду між лого клубу і лого виробника екіпіровки на рівні середини плеча. Вимога поширюється на матчі УПЛ, Кубка України та Суперкубка.

Нагадаємо, емблема УАФ була затверджена після того, як слоганам "Слава Україні" і "Героям слава" присвоїли футбольний статус. Це сталося напередодні Євро-2020, коли УЄФА зобов'язав прибрати з форми національної збірної напис "Героям слава".

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