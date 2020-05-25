Клубы АПЛ получили разрешение на возобновление контактных тренировок

Фото: клубам АПЛ разрешили проводить контактные тренировки (facebook.com/premierleague)

Возвращение чемпионата Англии стало еще ближе

Английская Премьер-лига получила от британского правительства зеленый свет на возобновление контактных тренировок в группах. Ранее они были запрещены из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Таким образом, для команд снимается запрет на наличие прямого контакта между футболистами во время тренировок.

Но несмотря на разрешение со стороны правительства, тренеры и игроки Премьер-лиги хотят уточнить, отправится ли вся команда на карантин, если у кого-нибудь из игроков диагностируют коронавирусную инфекцию после контактных тренировок.

Дальнейшие шаги относительно полноценных тренировок и возобновления сезона будут принимать позже, по мере поступления информации о распространении коронавируса в стране.

По предварительной информации, АПЛ может быть возобновлена 12 июня, но не исключен вариант с переносом рестарта на неделю.

Напомним, что по итогам первой волны тестирования клубов чемпионата Англии на коронавирус было выявлено шесть случаев COVID-19.

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Автор: Вера Олейник