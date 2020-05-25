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Клуби АПЛ отримали дозвіл на відновлення контактних тренувань

Новини » Спорт     25.05.2020 - 12:31
Клуби АПЛ отримали дозвіл на відновлення контактних тренувань
Фото: клубам АПЛ дозволили проводити контактні тренування (facebook.com/premierleague)

Повернення чемпіонату Англії стало ще ближче

Англійська Прем'єр-ліга отримала від британського уряду зелене світло на відновлення контактних тренувань в групах. Раніше вони були заборонені через ситуацію з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Таким чином, для команд знімається заборона на наявність прямого контакту між футболістами під час тренувань.

Але попри дозвіл з боку уряду, тренери і гравці Прем'єр-ліги хочуть уточнити, чи відправиться вся команда на карантин, якщо у кого-небудь з гравців діагностують коронавірусну інфекцію після контактних тренувань.

Подальші кроки щодо повноцінних тренувань і відновлення сезону прийматимуть пізніше, по мірі надходження інформації про поширення коронавірусу в країні.

За попередньою інформацією, АПЛ може бути відновлена ​​12 червня, але не виключений варіант з перенесенням рестарту на тиждень.

Нагадаємо, що за підсумком першої хвилі тестування клубів чемпіонату Англії на коронавірус було виявлено шість випадків COVID-19.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України тренировкичемпионат Англиивозобновление
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