Клубний чемпіонат світу: хто безкоштовно покаже турнір в Україні

Клубний Мундіаль: що відомо

Відбудеться з 15 червня до 13 липня 2025 року. Матчі пройдуть на 12 аренах у 11 містах США.

Від Європи участь візьмуть 12 команд, серед яких дві, де грають українці: мадридський "Реал" Андрія Луніна та лісабонська "Бенфіка" Анатолія Трубіна. Ще є лондонський "Челсі", але Михайло Мудрик на турнірі, скоріш за все, не зіграє через дискваліфікацію.

Також може зіграти на ЧС американський "Лос-Анджелес", у складі якого виступає українець Артем Смоляков. За право потрапити на турнір клуб побореться в додатковому плей-офф з мексиканською "Америкою". Матч відбудеться 31 травня в Лос-Анджелесі.

Серед вітчизняних футболістів досвід виступів на клубних Мундіалях (у старому форматі) має лише Лунін. Він був основним голкіпером "Реала" на ЧС-2022, зіграв два матчі, у яких пропустив чотири голи. Мадридський клуб став переможцем того турніру.

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