Клубный чемпионат мира: кто бесплатно покажет турнир в Украине

Как будут освещать турнир

Все матчи плей-офф и лучшие игры группового этапа отечественному болельщику будут доступны на платформах "Суспільного".

Абсолютно все матчи Мундиаля вживую покажет только глобальный стриминговый сервис DAZN, но без украинских комментариев.

В то же время "Суспільне" будет транслировать игры с украиноязычным комментатором: большинство матчей вживую можно будет посмотреть на платформах "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного", - сообщается на официальном сайте вещателя.

Как "Суспільне Спорт" будет освещать Клубный ЧМ

Трансляция матчей на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", местных телеканалах "Суспільного" (на всех платформах);

Ежедневные итоговые студии по результатам игрового дня;

Хайлайты всех поединков на собственном Youtube-канале;

Полные записи матчей на сайте телеканала;

Дайджесты игрового дня на Youtube-канале.

Вживую национальный вещатель покажет все матчи плей-офф, а также все поединки с участием украинских футболистов, в частности "Бенфики" Анатолия Трубина.

Подробное расписание всех матчей, которые будут транслироваться на "Суспільному", будет обнародовано после окончательного утверждения состава участников турнира - 1 июня. Тогда же будет опубликован список комментаторов и ведущих студии.