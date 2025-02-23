Поліція Києва прийшла до одного з клубів через пісні російською мовою

Поліція проводить перевірку через інцидент у клубі Києва. Там виконували пісні російською мовою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
"Сьогодні (23 лютого, - ред) в Telegram-каналах було опубліковано відео із виконанням пісень російською мовою в одному із закладів Голосіївського районe", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події перебувають співробітники поліції та слідчо-оперативна група, які спілкуються із адміністрацією клубу та персоналом.
"Подія зареєстрована до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції", - кажуть правоохоронці.
Поліція проводить перевірку через виконання російських пісень у клубі Києва (t.me/gunpKyiv)
Наразі проводиться перевірка, в рамках якої правоохоронці готують звернення до Уповноваженого із захисту державної мови для належного реагування.
Нагадаємо, 2022 року Верховна рада ухвалила закон, що забороняє публічне виконання російської музики. Нагадаємо, влітку 2024 року у Верховній Раді пропонували по-новому штрафувати за російську музику.
А нещодавно на порталі електронних петицій до Кабінету міністрів з'явилася пропозиція заблокувати на стримінгових платформах в Україні пісні російською мовою. До ініціативи вже долучилося чимало громадян.
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