Поліція Києва прийшла до одного з клубів через пісні російською мовою

Нагадаємо, 2022 року Верховна рада ухвалила закон, що забороняє публічне виконання російської музики. Нагадаємо, влітку 2024 року у Верховній Раді пропонували по-новому штрафувати за російську музику.

А нещодавно на порталі електронних петицій до Кабінету міністрів з'явилася пропозиція заблокувати на стримінгових платформах в Україні пісні російською мовою. До ініціативи вже долучилося чимало громадян.

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