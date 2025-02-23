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Полиция Киева пришла в один из клубов из-за песен на русском языке

Фото: полиция проводит проверку из-за исполнения российских песен в клубе Киева
Автор: Наталия Гурковская

Полиция проводит проверку из-за инцидента в клубе Киева. Там исполняли песни на русском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Сегодня (23 февраля, - ред) в Telegram-каналах было опубликовано видео с исполнением песен на русском языке в одном из заведений Голосеевского района", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, которые общаются с администрацией клуба и персоналом.

"Событие зарегистрировано в журнал Единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции", - говорят правоохранители.

 

Полиция проводит проверку из-за исполнения русских песен в клубе Киева (t.me/gunpKyiv)

Сейчас проводится проверка, в рамках которой правоохранители готовят обращение к Уполномоченному по защите государственного языка для надлежащего реагирования.

 

Напомним, в 2022 году Верховная рада приняла закон, запрещающий публичное исполнение российской музыки. Напомним, летом 2024 года в Верховной Раде предлагали по-новому штрафовать за российскую музыку.

А недавно на портале электронных петиций к Кабинету министров появилось предложение заблокировать на стриминговых платформах в Украине песни на русском языке. К инициативе уже присоединилось немало граждан.

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