Полиция Киева пришла в один из клубов из-за песен на русском языке

Полиция проводит проверку из-за инцидента в клубе Киева. Там исполняли песни на русском языке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
"Сегодня (23 февраля, - ред) в Telegram-каналах было опубликовано видео с исполнением песен на русском языке в одном из заведений Голосеевского района", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, которые общаются с администрацией клуба и персоналом.
"Событие зарегистрировано в журнал Единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции", - говорят правоохранители.
Полиция проводит проверку из-за исполнения русских песен в клубе Киева (t.me/gunpKyiv)
Сейчас проводится проверка, в рамках которой правоохранители готовят обращение к Уполномоченному по защите государственного языка для надлежащего реагирования.
Напомним, в 2022 году Верховная рада приняла закон, запрещающий публичное исполнение российской музыки. Напомним, летом 2024 года в Верховной Раде предлагали по-новому штрафовать за российскую музыку.
А недавно на портале электронных петиций к Кабинету министров появилось предложение заблокировать на стриминговых платформах в Украине песни на русском языке. К инициативе уже присоединилось немало граждан.
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