Клуб УПЛ в полном составе ушел на самоизоляцию

В футбольном клубе "Александрия" выявили несколько случаев заражения коронавирусом среди игроков команды. Клуб в полном составе ушел на самоизоляцию.

Об этом сообщает официальный сайт александрийцев.

Точное количество зараженных и их имена не уточняется. Футболисты сдали тесты на COVID-19 после воскресного матча 5 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) против "Олимпика" (2:3). В ближайшее время тренеры и клубные сотрудники в экстренном порядке пройдут дополнительное тестирование.

Один из зараженных игроков "Александрии" - голкипер Юрий Панькив, который вместе со сборной Украины вылетел на товарищеский матч против Франции. Кроме него, положительный тест на коронавирус сдал и другой вратарь национальной команды Андрей Лунин.

Напомним, ранее положительные тесты на коронавирус получили два игрока "Шахтера" - вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко.

В связи с выявленными случаями в расположение национальной команды Украины не отправились и другие игроки донецкой команды.

Донецкий клуб прошел дополнительное тестирование, которое показало отрицательные результаты у футболистов.