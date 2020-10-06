Клуб УПЛ в полном составе ушел на самоизоляцию

Несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус
В футбольном клубе "Александрия" выявили несколько случаев заражения коронавирусом среди игроков команды. Клуб в полном составе ушел на самоизоляцию.
Об этом сообщает официальный сайт александрийцев.
Точное количество зараженных и их имена не уточняется. Футболисты сдали тесты на COVID-19 после воскресного матча 5 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) против "Олимпика" (2:3). В ближайшее время тренеры и клубные сотрудники в экстренном порядке пройдут дополнительное тестирование.
Один из зараженных игроков "Александрии" - голкипер Юрий Панькив, который вместе со сборной Украины вылетел на товарищеский матч против Франции. Кроме него, положительный тест на коронавирус сдал и другой вратарь национальной команды Андрей Лунин.
Напомним, ранее положительные тесты на коронавирус получили два игрока "Шахтера" - вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко.
В связи с выявленными случаями в расположение национальной команды Украины не отправились и другие игроки донецкой команды.
Донецкий клуб прошел дополнительное тестирование, которое показало отрицательные результаты у футболистов.