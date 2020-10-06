Клуб УПЛ вуповному складі пішов на самоізоляцію

Кілька гравців здали позитивні тести на коронавірус
У футбольному клубі "Олександрія" виявили кілька випадків зараження коронавірусів серед гравців команди. Клуб в повному складі пішов на самоізоляцію.
Про це повідомляє офіційний сайт олександрійців.
Точна кількість заражених і їх імена не уточнюється. Футболісти здали тести на COVID-19 після недільного матчу 5 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) проти "Олімпікк" (2:3). Найближчим часом тренери та клубні співробітники в екстреному порядку пройдуть додаткове тестування.
Один із заражених гравців "Олександрії" - голкіпер Юрій Паньків, який разом зі збірною України вилетів на товариський матч проти Франції. Крім нього, позитивний тест на коронавірус здав і інший воротар національної команди Андрій Лунін.
Нагадаємо, раніше позитивні тести на коронавірус отримали два гравці "Шахтаря" - воротар Андрій Пятов та півзахисник Тарас Степаненко.
У зв'язку з виявленими випадками в розташування національної команди України не вирушили і інші гравці донецької команди.
Донецький клуб пройшов додаткове тестування, яке показало негативні результати у футболістів.