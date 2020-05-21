Клуб УПЛ перед рестартом сезона продлил контракты с двумя лидерами

Луганская "Заря" продлила контракты с опытным защитником Виталием Вернидубом и полузащитником Дмитрием Хомченовским. В ближайшие дни сезон в чемпионате украинской Премьер-лиги возобновится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

Оба игрока по новому договору пробудут в команде до лета 2022 года.

Вернидуб, который является сыном экс-наставника команды Юрия Вернидуба, в общей сложности провел в "Заре" пять лет, отлучившись на три года в азербайджанскую "Габалу".

Хомченовский выступает за луганский клуб семь лет, но с 2015 по 2018 год играл в испанской "Понферрадине", польской "Ягеллонии" и российском "Урале".

Напомним, все футбольные соревнования в Украине были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса. После двухмесячной паузы УПЛ планируют возобновить 30 мая.

После 23 туров УПЛ лидирует в турнирной таблице донецкий "Шахтер", опережая "Зарю" на 13 очков. Замыкает тройку киевское "Динамо", уступая команде Виктора Скрипника по личным встречам. Всего командам осталось сыграть 9 туров.