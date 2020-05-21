Клуб УПЛ перед рестартом сезону продовжив контракти з двома лідерами

Луганська "Зоря" продовжила контракти з досвідченим захисником Віталієм Вернидубом і півзахисником Дмитром Хомченовським. Найближчими днями сезон в чемпіонаті української Прем'єр-ліги відновиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.

Обидва гравці за новим договором пробудуть в команді до літа 2022 року.

Вернидуб, який є сином екснаставника команди Юрія Вернидуба, в цілому провів в "Зорі" п'ять років, відлучившись на три роки в азербайджанську "Габалі".

Хомченовський виступає за луганський клуб сім років, але з 2015 по 2018 рік грав в іспанській "Понферрадіна", польській "Ягеллонії" і російському "Уралі".

Нагадаємо, всі футбольні змагання в Україні були припинені в березні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Після двомісячної паузи УПЛ планують відновити 30 травня.

Після 23 турів УПЛ лідирує в турнірній таблиці донецький "Шахтар", випереджаючи "Зорю" на 13 очок. Замикає трійку київське "Динамо", поступаючись команді Віктора Скрипника за особистими зустрічами. Всього командам залишилося зіграти 9 турів.