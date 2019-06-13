Клуб финалистки Уимблдона проводит детский теннисный турнир в Харькове

Фото: Юлия Светличная (пресс-служба ОГА)

Светличная пожелала участникам турнира удачных выступлений

В Харькове на базе клуба "Уникорт" проходит Международный детский турнир серии Tennis Europe. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Харьковской облгосадминистрации.

Как сообщается, в этом году в "Мемориале Черницкой" принимают участие игроки из Беларуси, Великобритании, Греции, Казахстана, Кипра, Молдовы, Словакии, США, Турции, Украины и Эстонии. В основной сетке турнира соревнуются 32 спортсмена в возрасте до 14 лет.

Перед началом турнира глава ХОГА Юлия Светличная пожелала участникам турнира удачных выступлений.

"Харьковщина гордится своими спортивными достижениями, и вклад харьковской школы тенниса отдельно прописан в истории украинского спорта. Приятно понимать, что история турнира, который мы сегодня открываем, создавалась именно на этих кортах. Турнир имеет прочные европейские традиции. Хочется пожелать спортсменам успехов, а зрителям - красивой игры", - сказала Светличная.

Президент Федерации тенниса Украины Сергей Лагура в приветственном слове также отметил роль Харьковской области в развитии украинского тенниса.

"Харьков изначально был лидером в этом виде спорта, уже позже к нему присоединилась столица и другие города. И вы сохраняете это лидерство и сейчас. Спасибо вам за это", - сказал Лагура.

В этом году открытие "Мемориала Черницкой" совпало с празднованием 60-летия теннисного клуба "Уникорт".

Сообщается, что за эти годы в клубе подготовлены более 50 мастеров спорта, два мастера спорта международного класса. Воспитанники клуба Дмитрий Поляков, Татьяна Перебийнис, Анастасия Васильева, Марат Девятьяров, Дмитрий Музыка и Дарья Лопатецкая защищали цвета национальной сборной в розыгрыше Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Татьяна Перебийнис стала участницей двух олимпиад, финалисткой Уимблдонского турнира.