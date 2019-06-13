Клуб фіналістки Вімблдону проводить дитячий тенісний турнір у Харкові

Фото: Юлія Світлична (прес-служба ОДА)

Світлична побажала учасникам турніру вдалих виступів

У Харкові на базі клубу "Унікорт" проходить Міжнародний дитячий турнір серії Tennis Europe. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Харківської облдержадміністрації.

Як повідомляється, в цьому році в "Меморіалі Черницької" беруть участь гравці з Білорусі, Великобританії, Греції, Казахстану, Кіпру, Молдови, Словаччини, США, Туреччини, України та Естонії. В основній сітці турніру змагаються 32 спортсмени у віці до 14 років.

Перед початком турніру голова ХОДА Юлія Світлична побажала учасникам турніру вдалих виступів.

"Харківщина пишається своїми спортивними досягненнями, і внесок харківської школи тенісу окремо прописаний в історії українського спорту. Приємно розуміти, що історія турніру, який ми сьогодні відкриваємо, створювалася саме на цих кортах. Турнір має міцні європейські традиції. Хочеться побажати спортсменам успіхів, а глядачам - гарної гри", - сказала Світлична.

Президент Федерації тенісу України Сергій Лагура у вітальному слові також відзначив роль Харківської області в розвитку українського тенісу.

"Харків спочатку був лідером у цьому виді спорту, вже пізніше до нього приєдналася столиця і інші міста. Та ви зберігаєте це лідерство і зараз. Спасибі вам за це", - сказав Лагура.

У цьому році відкриття "Меморіалу Черницької" співпало з відзначенням 60-річчя тенісного клубу "Унікорт".

Повідомляється, що за ці роки в клубі підготовлено понад 50 майстрів спорту, два майстри спорту міжнародного класу. Вихованці клубу Дмитро Поляков, Тетяна Перебийніс, Анастасія Васильєва, Марат Девятьяров, Дмитро Музика і Дарина Лопатецька захищали кольори національної збірної в розіграші Кубка Девіса і Кубка Федерації. Тетяна Перебийніс стала учасницею двох олімпіад, фіналісткою турніру уїмблдону.