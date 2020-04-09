Клуб чемпионата Италии не поддерживает возобновление сезона

Футбольный клуб "Брешия" выступила с официальным заявлением по поводу кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении на сайте команды.

В сообщении отмечается, что клуб хотел бы избежать возобновления Серии А в связи с "печальной реальностью Брешии" (город располагается в Ломбардии - наиболее пострадавшем от коронавируса регионе Италии).

Также "Брешия" сообщила, что не сможет компенсировать деньги владельцам сезонных абонементов за пропущенные матчи из-за налогов, которые уже были выплачены. В заявлении сказано, что клуб столкнулся с финансовыми трудностями и пока не может найти выход из ситуации. В качестве компенсации фанатам предлагают скидку на абонементы сезона-2020/21.

Клуб также отметил, что почти все футболисты проявили понимание, согласившись на понижение зарплаты.

"Брешия" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 16 очков.

Напомним, Серия А, приостановленная на данный момент из-за пандемии коронавируса, может быть доиграна после 30 июня.