Клуб чемпіонату Італії не підтримує відновлення сезону

Футбольний клуб "Брешія" виступила з офіційною заявою з приводу кризи, викликаного пандемією коронавірусу. Про це йдеться в заяві на сайті команди.

У повідомленні наголошується, що клуб хотів би уникнути відновлення Серії А в зв'язку з "сумною реальністю Брешії" (місто розташовується в Ломбардії - найбільш постраждалому від коронавірусу регіоні Італії).

Також "Брешія" повідомила, що не зможе компенсувати гроші власникам сезонних абонементів за пропущені матчі через податки, які вже були виплачені. У заяві сказано, що клуб постав перед фінансовими труднощами і поки не може знайти вихід із ситуації. Як компенсацію фанатам пропонують знижку на абонементи сезону-2020/21.

Клуб також зазначив, що майже всі футболісти проявили розуміння, погодившись на зниження зарплати.

"Брешія" посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи в активі 16 очок.

Нагадаємо, Серія А, призупинена на цей момент через пандемію коронавірусу, може бути дограна після 30 червня.