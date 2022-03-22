Клон IKEA из Санкт-Петербурга подал документы в Роспатент

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Бумага" .

Дизайн-студия "Люксорта-Cервис" решила запустить российский аналог IKEA. Логотип будущей компании фактически повторяет узнаваемый знак шведского бренда.

Инициатор создания аналога Константин Куккоев объяснил регистрацию новой компании убытками из-за ухода IKEA с рынка РФ. По его мнению, местные дизайнеры теперь вынуждены искать замену товарам шведской компании на российских предприятиях и будут платить больше.

IKEA еще 3 марта приостановила все производственные операции в РФ. Кроме того, компания пожертвовала 20 млн евро украинцам и приостановила экспорт и импорт в Россию и Беларусь и из них.