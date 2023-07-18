"Клівленд" тріумфував у Літній лізі НБА: відео дебютної звитяги "Кавальєрс"

У фіналі Літньої ліги Національної баскетбольної асоціації у Лас-Вегасі "Клівленд Кавальєрс" упевнено здолали "Г'юстон Рокетс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Клівлендці фактично не залишили жодних шансів техасцям. Уже за підсумками першої чверті "Кавальєрс" відірвалися від суперників на 14 очок. Щоправда, перед великою перервою "Клівленд" розгубив половину переваги.
Однак, у третій 12-хвилинці "Г'юстон" не зміг повернутися до гри та зазнав повного фіаско. "Кавальєрс" збільшили гандикап до 20-ти очок і перетворили фінальний відрізок зустрічі на формальність. Та навіть в останій чверті клівлендці додали до скарбнички ще один пункт.
До топ-трійки баскетболістів матчу потрапили лише виконавці "Клівленда". Важкий форвард Айзей Моблі оформив дабл-дабл, набравши 28 очок і зробивши 11 підбирань. Натомість оборонці Сем Меррілл та Емоні Бейтс набрали 27 і 19 пунктів відповідно.
"Клівленд" уперше в історії змагань переміг у Літній лізі НБА в Лас-Вегасі. Титул у рамках передсезонного турніру розігрують із 2013 року. Раніше двічі в ньому перемагали "Сакраменто" та "Портленд".
До слова, раніше Леброн Джеймс змінив ігровий номер перед новим сезоном НБА.
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