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"Кливленд" триумфовал в Летней лиге НБА: видео дебютной победы "Кавальерс"

Фото: "Кавальерс" впервые в истории выиграли предсезонный турнир (reviewjournal.com)
Автор: Антон Федорцив

В финале Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации в Лас-Вегасе "Кливленд Кавальерс" уверенно одолели "Хьюстон Рокетс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кливлендцы фактически не оставили ни единого шанса техасцам. Уже по итогам первой четверти "Кавальерс" оторвались от соперников на 14 очков. Правда, перед большим перерывом "Кливленд" растерял половину преимущества.

Однако, в третьей 12-минутке "Хьюстон" не смог вернуться в игру и потерпел полное фиаско. "Кавальерс" увеличили гандикап до 20 очков и превратили финальный отрезок встречи в формальность. Но даже в последней четверти кливлендцы добавили в копилку еще один пункт.

В топ-тройку баскетболистов матча попали только исполнители "Кливленда". Тяжелый форвард Айзей Мобли оформил дабл-дабл, набрав 28 очков и сделав 11 подборов. Защитники Сэм Меррилл и Эмони Бейтс набрали 27 и 19 пунктов соответственно.

"Кливленд" впервые в истории соревнований победил в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе. Титул в рамках предсезонного турнира разыгрывают с 2013 года. Ранее дважды в нем побеждали "Сакраменто" и "Портленд".

К слову, ранее Леброн Джеймс сменил игровой номер перед новым сезоном НБА.

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НБАБаскетбол