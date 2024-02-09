Клірику УПЦ МП вручили підозру. СБУ розкрила деталі обшуків у Лаврі

Клірику УПЦ Московського патріархату вручили підозру у виправдовуванні війни. Фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За даним СБУ, клірик причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року, під час яких сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.

Слідство встановило, що він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді. Пропагандист "інструктував" фігуранта, щоб той записав та поширив у мережі провокативні відео про штучні заворушення біля Лаври. Відзняті стріми одразу підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси.

Також у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію Росії, вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ. Він регулярно намагався дискредитувати Сили оборони, у тому числі захисників Маріуполя.

Експертиза, яку ініціювала СБУ, підтвердила факти його підривної діяльності. За місцем перебування клірика знайшли комп’ютерну техніку, більше десяти мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Що цьому передувало

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомили, що СБУ прийшла з обшуками до Києво-Печерської лаври. За даними джерел, правоохоронці прийшли до священнослужителя, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі.

Перевірки УПЦ Московського патріархату

Нагадаємо, Служба безпеки України минулого року провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Найрезонанснішою стала справою колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.