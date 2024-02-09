Клирику УПЦ МП вручили подозрение. СБУ раскрыла детали обысков в Лавре

Клирику УПЦ Московского патриархата вручили подозрение в оправдывании войны. Фигурант является одним из самых близких соратников митрополита Павла (Лебедя).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, клирик причастен к организации массовых провокаций в Киево-Печерской лавре весной 2023 года, во время которых рассчитывал расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве.

Следствие установило, что он дистанционно координировал свои действия с прокремлевским блогером Шарием, подозреваемым в государственной измене. Пропагандист "инструктировал" фигуранта, чтобы тот записал и распространил в сети провокационные видео об искусственных беспорядках возле Лавры. Снятые стримы сразу подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы.

Также в переписках с верующими клирик оправдывал вооруженную агрессию России, восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ. Он регулярно пытался дискредитировать Силы обороны, включая защитников Мариуполя.

Экспертиза, инициированная СБУ, подтвердила факты его подрывной деятельности. По месту нахождения клирика нашли компьютерную технику, более десяти мобильных телефонов и почти 300 сим-карт с подтверждениями преступных действий.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Что этому предшествовало

Напомним, источники РБК-Украина сообщили, что СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру. По данным источников, правоохранители пришли к священнослужителю, который координировал постановочные акции протеста при возвращении имущества Лавры государству.

Проверки УПЦ Московского патриархата

Напомним, Служба безопасности Украины в прошлом году провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.