Клінтони підтримали рішення Байдена залишитися у передвиборчих перегонах, - NBC News

Коли повернеться Байден

Президент США Джо Байден заявив, що вже наступного тижня повернеться до передвиборчої кампанії та продовжить викривати загрозу програми Дональда Трампа «Проєкт 2025». Наразі чинного главу держави лікують від COVID-19.

Водночас Politico пише, що прихильники віцепрезидентки Камали Гарріс готуються до висування її кандидатури на посаду президента США. Повідомляється, що союзники вже почали залучати донорів-демократів для надання їй фінансової підтримки на випадок, якщо Байден вийде з перегонів.

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