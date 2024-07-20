Клинтоны поддержали решение Байдена остаться в предвыборной гонке, - NBC News

Когда вернется Байден

Президент США Джо Байден заявил, что уже на следующей неделе вернется к предвыборной кампании и продолжит разоблачать угрозу программы Дональда Трампа "Проект 2025". Сейчас действующего главу государства лечат от COVID-19.

В то же время, Politico пишет, что сторонники вице-президента Камалы Харрис готовятся к выдвижению ее кандидатуры на пост президента США. Сообщается, что союзники уже начали привлекать доноров-демократов для оказания ей финансовой поддержки на случай, если Байден выйдет из гонки.

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