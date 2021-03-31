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Тільки при клінічних випробуваннях: ВООЗ порадила застосовувати "Івермектин" проти COVID-19

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 19:37
Тільки при клінічних випробуваннях: ВООЗ порадила застосовувати "Івермектин" проти COVID-19 Фото: ВООЗ порадила застосовувати "Івермектин" проти COVID-19 (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала застосовувати препарат "Івермектин" як ліки проти коронавірусу. Однак рекомендують його використовувати тільки в рамках клінічних випробувань.

Про це повідомляє NDTV.

"Нинішні свідоцтва щодо застосування "Івермектину" для лікування пацієнтів від захворювання COVID-19 є недостатніми. Поки не буде отримано більше даних, ВООЗ рекомендує застосовувати ці ліки тільки в рамках клінічних випробувань", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що "Івермектин" - це створений в 70-х роках минулого століття засіб від паразитів, широко застосовується для лікування тварин, а в ряді випадків і людей. Препарат показав високу ефективність проти коронавірусу в культурі клітин, і з весни минулого року його застосовували в деяких країнах Латинської Америки.

Препарат також успішно пройшов кілька випробувань, однак кількість їх учасників була невеликою.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я 31 березня заявила, що продовжує моніторинг безпеки препарату проти COVID-19 від компанії AstraZeneca.

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