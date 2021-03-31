Тільки при клінічних випробуваннях: ВООЗ порадила застосовувати "Івермектин" проти COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала застосовувати препарат "Івермектин" як ліки проти коронавірусу. Однак рекомендують його використовувати тільки в рамках клінічних випробувань.

"Нинішні свідоцтва щодо застосування "Івермектину" для лікування пацієнтів від захворювання COVID-19 є недостатніми. Поки не буде отримано більше даних, ВООЗ рекомендує застосовувати ці ліки тільки в рамках клінічних випробувань", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що "Івермектин" - це створений в 70-х роках минулого століття засіб від паразитів, широко застосовується для лікування тварин, а в ряді випадків і людей. Препарат показав високу ефективність проти коронавірусу в культурі клітин, і з весни минулого року його застосовували в деяких країнах Латинської Америки.

Препарат також успішно пройшов кілька випробувань, однак кількість їх учасників була невеликою.