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Климкин заявил, что РФ "проводит дезинформационную кампанию"

НовостиПолитика    16.03.2018 - 01:44
Фото: Павел Климкин
Фото: Павел Климкин

Павел Климкин обвинил Россию во лжи

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия не только планирует, но уже и проводит массированную дезинформационную кампанию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

"Теперь полностью понятно, что Россия не только планирует, но уже и проводит массированную дезинформационную кампанию, подобную той, которую она проводила после сбития MH17, и основанную на своей известной стратегии 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (отрицание, искажение, дезориентировки, запугивание) ", - сказал министр.

Он также отметил, что Россия "врет в промышленных масштабах".

"Итак, мы знаем, что Россия врет в "промышленных масштабах", поэтому единственный способ противостоять этому - это демонстрировать такое же презрение, которым они сначала ответили Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, когда она сказала, что вина, похоже, лежит на России", - добавил Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова присоединиться к реакции мирового сообщества по отравления российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Теги: МИД Украины, Российская Федерация, Павел Климкин
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