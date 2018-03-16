Климкин заявил, что РФ "проводит дезинформационную кампанию"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия не только планирует, но уже и проводит массированную дезинформационную кампанию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

"Теперь полностью понятно, что Россия не только планирует, но уже и проводит массированную дезинформационную кампанию, подобную той, которую она проводила после сбития MH17, и основанную на своей известной стратегии 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (отрицание, искажение, дезориентировки, запугивание) ", - сказал министр.

Он также отметил, что Россия "врет в промышленных масштабах".

"Итак, мы знаем, что Россия врет в "промышленных масштабах", поэтому единственный способ противостоять этому - это демонстрировать такое же презрение, которым они сначала ответили Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, когда она сказала, что вина, похоже, лежит на России", - добавил Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова присоединиться к реакции мирового сообщества по отравления российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.