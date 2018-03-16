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Клімкін заявив, що РФ "проводить дезінформаційну кампанію"

НовиниПолітика    16.03.2018 - 01:44
Фото: Павло Клімкін
Фото: Павло Клімкін

Павло Клімкін звинуватив Росію в брехні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія не тільки планує, а вже й проводить масовану дезінформаційну кампанію. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС України.

"Тепер повністю зрозуміло, що Росія не тільки планує, а вже й проводить масовану дезінформаційну кампанію, подібну до тієї, яку вона проводила після збиття MH17, й засновану на своїй відомій стратегії 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (заперечення, перекручення, дезорієнтування, залякування) ", - сказав міністр.

Він також зазначив, що Росія "бреше в промислових масштабах".

"Отже, ми знаємо, що Росія бреше в "промислових масштабах", тому єдиний спосіб протистояти цьому - це демонструвати таке ж презирство, яким вони спочатку відповіли Прем'єр-міністрові Великої Британії Терезі Мей, коли вона сказала, що провина, схоже, лежить на Росії", - додав Клімкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готова приєднатися до реакції світового співтовариства щодо отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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Теги: МЗС, Російська Федерація, Павло Клімкін
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