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Клімкін заявив про новий рівень двостороннього економічного співробітництва України і Франції

НовиниПолітика    23.03.2018 - 12:53
Фото: Павло Клімкін (nato.int)
Фото: Павло Клімкін (nato.int)

Клімкін заявив, що 2018 рік стане роком французької мови в Україні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про початок нового рівня двостороннього економічного співробітництва між Україною і Францією. Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції за підсумками зустрічі з міністром Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном, передає кореспондент РБК-Україна.

"Україна і Франція наближаються у всіх сферах. Це не лише політична взаємодія, це абсолютно новий етап економічного співробітництва, взаємодія в сфері реформ, це децентралізація... Україна і Франція стають набагато ближчими", - сказав Клімкін.

Він також зазначив, що цей рік стане роком французької мови.

"З першого вересня у нас починається рік французької мови, що ми вже обговорили з міністром (освіти і науки України, - ред.) Лілією Гриневич, щоб французька мова розвивався в Україні", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Франції зустрівся з президентом України Петром Порошенком.

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Теги: Франція, МЗС, Павло Клімкін
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