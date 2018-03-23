Клімкін заявив про новий рівень двостороннього економічного співробітництва України і Франції

Клімкін заявив, що 2018 рік стане роком французької мови в Україні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про початок нового рівня двостороннього економічного співробітництва між Україною і Францією. Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції за підсумками зустрічі з міністром Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном, передає кореспондент РБК-Україна.

"Україна і Франція наближаються у всіх сферах. Це не лише політична взаємодія, це абсолютно новий етап економічного співробітництва, взаємодія в сфері реформ, це децентралізація... Україна і Франція стають набагато ближчими", - сказав Клімкін.

Він також зазначив, що цей рік стане роком французької мови.

"З першого вересня у нас починається рік французької мови, що ми вже обговорили з міністром (освіти і науки України, - ред.) Лілією Гриневич, щоб французька мова розвивався в Україні", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Франції зустрівся з президентом України Петром Порошенком.