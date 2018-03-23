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Интервью

Порошенко встретился с главой МИД Франции

НовостиПолитика    23.03.2018 - 01:58
Фото: встреча Петра Порошенка и Жана-Ив Ле Дриана (president.gov.ua)
Фото: встреча Петра Порошенка и Жана-Ив Ле Дриана (president.gov.ua)

Порошенко поблагодарил за четкую позицию относительно непризнания выборов президента РФ на территории Крыма

Президент Украины Петр Порошенко встретился с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом. Об этом передает портал президента Украины.

Прошенко поблагодарил министра за поддержку Францией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также четкую позицию относительно непризнания выборов президента России на территории Крыма.

"Президент Порошенко и министр Ле Дриан обсудили ситуацию на Донбассе, в частности перспективы развертывания миротворческой миссии ООН, которая охватывала всю оккупированную территорию, включая украинский-российский участок границы. Стороны поддержали важность выполнения безопасности условий минских договоренностей и большое значение продолжения работы в нормандской формате", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оба собеседника поддержали необходимость продолжения режима санкций против РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Особое внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества, реализации проектов в сфере военно-технического и экономического сотрудничества при финансовой поддержке Франции. Важное внимание также было уделено продолжению курса реформ в Украине при поддержке со стороны ЕС, в том числе Франции", - отмечает пресс-центр.

Порошенко повторно пригласил президента Франции посетить Украину.

Напомним, Германия планирует быстро рассмотреть предложения Франции по реформированию ЕС.


 

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Теги: Порошенко Петр, Франция
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