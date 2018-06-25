Климкин: на конференции в Копенгагене обсудят агрессию РФ в Украине

В Копенгагене состоится Международная конференция по вопросам украинских реформ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Копенгагене (Дания) на Международной конференции по вопросам украинских реформ будет обсуждаться агрессия Российской Федерации (РФ) в Украине. Об этом министр сообщил на совместном открытом брифинге о преступлениях Российской Федерации, а также ее оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

"Завтра и послезавтра в Копенгагене на конференции мы договорились собраться отдельно и поговорить о РФ и ее вмешательство в Украину. Нам нужно работать вместе. Сейчас мы продолжаем эту работу. Речь идет не только о пропаганде. Нам нужна очень эффективная сотрудничество", - сообщил Климкин.

Отметим, 27 июня 2018 министр иностранных дел Дании Андерс Самуельсен совместно с Павлом Климкиным примут участие в Международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Напомним, ранее Климкин заявил Российская Федерация сознательно финансирует терроризм и участвует в пытках.